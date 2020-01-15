Путин: доступ к социально значимым интернет-сервисам в РФ должен быть бесплатным

15.01.20 13:03

© РИА Новости. Александр Кожохин

15 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

Он напомнил, что Россия - одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, а также другие национальные ресурсы.

"В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект "Доступный интернет". По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам", - сказал Путин, выступая с Посланием к Федеральному собранию.

"В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи - за интернет-трафик", - подчеркнул президент.

Он отметил, что высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан.

"Создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов. Конечно, это новые возможности для участия людей в жизни страны", - пояснил Путин.