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15.01.20 13:03
Путин: доступ к социально значимым интернет-сервисам в РФ должен быть бесплатным
Он напомнил, что Россия - одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, а также другие национальные ресурсы.
"В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект "Доступный интернет". По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам", - сказал Путин, выступая с Посланием к Федеральному собранию.
"В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи - за интернет-трафик", - подчеркнул президент.
Он отметил, что высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан.
"Создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов. Конечно, это новые возможности для участия людей в жизни страны", - пояснил Путин.
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