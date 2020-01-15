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15.01.20 13:06

Путин: перебои в поставках лекарств в регионы не должны больше повторяться

© РИА Новости. Денис Абрамов
15 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин потребовал в текущем году не допустить повторения прошлогодней ситуации с перебоями в поставках лекарств в регионах.

"Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров - не беда, объявим новые конкурсы. Ну, а люди оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств", - сказал он в Послании к Федеральному собранию.

"Обращаю внимание - такие ситуации не должны больше никогда повторяться", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей медицинских препаратов, которые предоставляются бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе.

"Чтобы путаницы здесь больше не было", - потребовал президент.

Кроме того, глава государства попросил правительство в кратчайшие сроки отладить ввоз незарегистрированных в России жизненно важных импортных лекарств.

Он отметил, что приняты законодательные решения, которые позволят официально и централизованно ввозить в Россию отдельные специализированные препараты, которые пока не имеют официального разрешения.

"Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители, особенно, больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужное лекарство невозможно легально достать", - заявил Путин.

Глава государства также обещал, что существенно изменится контроль качества лекарственных препаратов. "Он будет усилен не только на фармпредприятиях, но и на всех этапах обращения лекарств, в том числе, в аптечных сетях", - добавил президент.

В России в прошлом году было зафиксированы случаи задержания матерей за заказ для своих тяжело больных детей за границей не зарегистрированного в России "Фризиума". Общественность и правозащитники назвали ситуацию абсурдной и бесчеловечной, обеспокоенность выразили и в Кремле.

26 октября прошлого года Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7 тыс. 620 упаковок Клобазама ("Фризиум") на 540 детей.

Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер в своем фейсбуке писала, что "осталось еще более 2000 детей, для которых документы на Клобазам (Фризиум) еще только готовятся".

13 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить 22 миллиона рублей на закупку за рубежом лекарств для детей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что вторую партию незарегистрированного в России лекарственного препарата "Фризиум" на 600 детей доставят в первом квартале 2020 года.

Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава ранее подчеркивала, что пока препараты ввозятся в Россию под конкретных детей, а "реально системным решением всей этой истории" будет регистрация "Фризиума" в России.

Между тем, компания "Санофи" в прошлом году подала заявление на регистрацию "Фризиума". 10 октября началась экспертиза. В Минздраве "Интерфаксу" разъяснили, что окончание экспертизы к марту будет означать регистрацию лекарства на российском рынке.

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