Механизм ответственности производителей за расходы на утилизацию упаковок должен заработать с 2021 года

15.01.20 13:09

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 января. Interfax-Russia.ru - Механизм расширенной ответственности производителей, согласно которому производитель оплачивает переработку упаковки, необходимо внедрить с 2021 года, заявил президент России Владимир Путин.

"Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла. И уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто - загрязнитель платит", - сказал президент, выступая с посланием Федеральному собранию в среду.

Он отметил, что также необходимо отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха по всей стране, а в дальнейшем распространить контроль и на состояние воды и почвы, что поможет сформировать "полноценную систему экологического мониторинга".

"До конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов. В настоящее время выдано 16 таких разрешений, но в целом работа идет по плану, ни в коем случае нельзя допускать здесь сбоев", - добавил президент.