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15.01.20 13:12
Путин: оружие нового поколения гарантирует обороноспособность России на десятилетия вперед
"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме", - сказал Путин в среду в Послании Федеральному Собранию РФ.
"Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. И здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться, а нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений. Но сегодня мы так и делаем"- сказал Путин.
"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия - включая и советский период, и новейшую историю - мы никого не догоняем", - сказал он.
По словам Путина, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которое есть у России.
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