Путин: оружие нового поколения гарантирует обороноспособность России на десятилетия вперед

15.01.20 13:12

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

15 января. Interfax-Russia.ru - Россия разрабатывает оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме", - сказал Путин в среду в Послании Федеральному Собранию РФ.

"Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. И здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться, а нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений. Но сегодня мы так и делаем"- сказал Путин.

"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия - включая и советский период, и новейшую историю - мы никого не догоняем", - сказал он.

По словам Путина, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которое есть у России.