Путин предложил ужесточить требования к кандидатам на пост президента РФ

15.01.20 13:18

© РИА Новости. Михаил Климентьев

15 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предложил на конституционном уровне закрепить требования к кандидату в президенты РФ о проживании в России не менее 25 лет и отсутствии иностранного гражданства.

"Еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента РФ. Предлагаю здесь закрепить требование о постоянном проживании на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве", - сказал Путин, выступая в среду с Посланием Федеральному собранию.

Он отметил при этом, что данное требование распространяется "не только на момент выборов, но и когда бы то ни было ранее".