Путин предложил закрепить в Конституции РФ соответствие МРОТ прожиточному минимуму

15.01.20 13:29

© РИА Новости. Павел Лисицын

15 января. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции РФ положение о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума, а также обязательство по индексации пенсий.

"В любом случае, при любой ситуации на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства. Поэтому считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения", - заявил Путин в среду, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Он подчеркнул, что в российском законодательстве такая норма есть, но ее необходимо закрепить в Конституции.

Кроме этого, глава государства предложил закрепить в Конституционном законе принципы достойного пенсионного обеспечения. "Имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий", - сказал Путин.