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15.01.20 13:43

Путин предложил расширить полномочия Совфеда и Госдумы

© РИА Новости. Илья Питалев
15 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предложил доверить Государственной думе утверждение кандидатуры премьера России.

Выступая с посланием Федеральному собранию, он напомнил, что сейчас, в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции РФ, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства России. А затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

"Предлагаю изменить этот порядок и доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства РФ", - сказал Путин.

"А затем по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", - отметил он.

Путин подчеркнул, что все это очень серьезные изменения в политической системе. "Однако с учетом зрелости наших основных партийных объединений, авторитета гражданского общества, такие предложения считаю оправданными", - сказал глава государства.

Он пояснил, что это повысит роль и значение парламента страны, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета.

"Сделает более эффективным, содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти", - заметил Путин.

По его словам, российское общество становится более зрелым, ответственным, требовательным.

"Основные политические силы страны, несмотря на всю разницу подходов к решению стоящих перед нами задач, выступают с патриотических позиций, отражают интересы своих сторонников и избирателей. Поэтому практически все фракции, представленные в Госдуме, а с их лидерами мы встречаемся регулярно, полагают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства", - рассказал Путин.

"А если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса полностью", - сказал он.

Также глава государства предложил проводить назначение руководителей "силовых" ведомств и региональных прокуроров президентом только по итогам консультаций с Советом Федерации.

"За президентом должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой. Но и в этом случае, считаю необходимым сделать еще один шаг для обеспечения большего баланса между ветвями власти. В этой связи предлагаю предусмотреть, что назначение руководителей всех так называемых "силовых" ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

От отметил, что назначения по итогам консультаций с Советом Федерации может быть применено и в отношении прокуроров регионов.

"Сегодня они назначаются по согласованию с законодательным собранием. Уважаемые коллеги, это может на практике приводить к определенным, в том числе неформальным обязательствам перед местными властями, а значит и к рискам потерять объективность и беспристрастность", - добавил президент.

По его мнению, такой подход "сделает работу правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчётной обществу".

Говоря о кандидатурах прокуроров субъектов Федерации, президент предложил, что "она может быть учтена в ходе консультаций в Совете Федерации, который как раз и является палатой регионов".

"Убежден, что большая независимость прокуратур от местных властей безусловно в интересах граждан, в каком бы субъекте они ни проживали", - сказал Путин.

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