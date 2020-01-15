Путин уточнил аспекты применения статьи о создании ОПС в отношении бизнесменов

15.01.20 13:48

© РИА Новости. Евгений Одиноков

15 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что после предстоящих законодательных изменений правоохранительные органы могут применять в отношении бизнесменов статью 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества, ОПС), если только докажут, что компания изначально была создана с преступным умыслом.

"Правоохранительные органы впредь будут обязаны доказать, что коммерческая организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели", - сказал Путин в послании Федеральному собранию в связи с предложенной им законодательной инициативой по корректировке Уголовного законодательства.

Он сообщил, что внес в Госдуму и попросил законодателей поддержать поправки в УК РФ, которые "убирают размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых "экономических составов". Глава государства пояснил, что речь идет о статье 210 УК РФ, предусматривающей ответственность за создание ОПС.

"Любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, а, значит, практически все сотрудники подпадали под статью, устанавливались более строгие меры пресечения и наказания", - отметил Путин.

По его словам, данная законодательная инициатива позволит снизить административное давление на предпринимательское сообщество.

Законопроект об ограничении применения к предпринимателям статьи 210 Уголовного кодекса (УК) РФ, которая предусматривает наказание за организацию преступного сообщества, Путин внес в Госдуму в декабре 2019 года. Предлагается дополнить эту статью примечанием, согласно которому "учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица", не подлежат уголовной ответственности только лишь по причине наличия организованной структуры. Исключение делается только для случаев, "когда эти организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений".

На проблему привлечения бизнесменов к ответственности по статье 210 УК РФ Путин обратил внимание летом 2019 года. В ходе прямой линии в июне в 2019 года он заявил о необходимости скорректировать законодательство в части наказания за организацию и участие в преступном сообществе. Тогда он заявил, что под эту статью можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона.

Осенью 2019 года зампредседателя Верховного суда (ВС) РФ Владимир Давыдов объяснял, что на практике это выглядит следующим образом: органы предварительного расследования "в основу обвинения кладут организационную структуру юрлица ... и получается преступное сообщество". По его словам, это позволяет следователям обойти запрет на арест предпринимателей, помогает дольше держать под стражей и впоследствии добиться более строгого наказания.