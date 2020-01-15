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15.01.20 13:51
Краснодарский край примет меры по обеспечению школьников бесплатным горячим питанием
"Мы приняли решение, что до июня 2020 года все муниципалитеты подготовят проекты строительства столовых во всех школах края, где их до сих пор нет. Причем это должны быть отдельные помещения, со специальным оборудованием. Таким образом мы обеспечим доступным и качественным питанием всех школьников региона", - сказал Кондратьев.
Он уточнил, что в настоящее время горячее питание в крае организовано в 1186 школах, где обучается более 680 тыс. детей - это один из самых высоких показателей охвата в стране - 98,8%.
"На Кубани уже получают бесплатное питание дети с ограниченными возможностями здоровья. Также предусмотрены льготы на питание школьников из многодетных и малообеспеченных семей", - отметил губернатор.
В среду в ежегодном послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов.
"Мы незамедлительно приступаем к реализации этой программы", - подчеркнул Кондратьев.
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