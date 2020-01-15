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15.01.20 14:22
Путин предложил провести всенародное голосование по пакету конституционных поправок
"Учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации и только по его результатам принимать окончательное решение", - сказал Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию"
При этом он подчеркнул, что поправки, которые предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие соответствующих конституционных законов.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК готов организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию РФ в любой момент после того, как они будут сформулированы.
"Мы готовы в любой момент, когда назреет необходимость. Это наша работа. Мы это всегда имеем в виду, формируем планы бюджета на каждый год", - сказала Памфилова "Интерфаксу" в среду.
Она пояснила, что перед голосованием должен быть сформулирован пакет предложений, далее он должен быть надлежащим образом обсужден с представителями гражданского общества.
"В любом случае, как только будет готов этот пакет предложений, который будет выдвинут гражданами или организациями, то мы в любой момент готовы организовать. Мы готовы", - сказала Памфилова.
По ее мнению, для утверждения предложенных президентом поправок в Конституцию РФ будет избрана иная форма всенародного обсуждения нежели референдум.
"Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения. Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос", - сказал Памфилова.
По ее словам, "все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется - скорее всего".
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь заявила, что пока рано говорить о сроках проведения народного голосования по поправкам в Конституцию, предложенным президентом России в Послании Федеральному собранию.
"Пока о сроках говорить рано", - сказала Матвиенко в среду "Интерфаксу", отвечая на вопрос, в какие сроки может состояться народное голосование.
При этом спикер верхней палаты не считает, что инициативы, предложенные президентом, являются шагами к созданию парламентской республики. "Нет, нет, коллеги. Я абсолютно согласна с высказыванием президента о том, что для России - такого крупного государства с такой огромной территорией многонационального, многоконфессионального, федеративного государства наиболее эффективна президентская форма правления", - отметила Матвиенко.
При этом она подчеркнула, что в России устоялась многопартийная система, а парламент состоялся как основной институт демократии. "Я считаю, что президент сегодня очень смелое принял решение передать часть своих полномочий, президентских, которые были исключительно прерогативой президента, передать парламенту", - сказала спикер СФ.
По ее словам, это говорит о том, что в России стабильная политическая система, "и президент не боится этого, а, наоборот, считает, что нужно поднимать авторитет и роль парламента". "Поэтому усиливает роль парламента", - отметила Матвиенко.
"Владимир Владимирович Путин оставил как президент, и что прописано в Конституции, важнейшие рычаги управления. Именно президент определяет внутреннюю и внешнюю политику, именно президент является Верховным главнокомандующим, именно президенту подотчетно правительство и так далее. Но в то же время это шаг к укреплению демократических институтов страны", - заявила Матвиенко.
Она подчеркнула, что инициативы президента - это ни в коем случае не ослабление президентской власти.
Говоря о предложении президента закрепить в Конституции России статуса Госсовета, она сказала: "Госсовет за годы своей работы, а он достаточно продолжительный срок работает как важный государственный институт, показал свою высокую эффективность".
Спикер подчеркнула, что для федеративного государства важен и состав Госсовета. "Это площадка, где губернаторов слышат, где они могут высказать наболевшее, где они могут внести предложения", - отметила Матвиенко.
При всем при этом Госсовет не имеет никакого конституционного статуса. "Поэтому пришло время, а это уже доказала жизнь, что этот орган должен быть прописан в Конституции, что существенно повысить роль губернаторов", - считает спикер Совета Федерации.
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