Путин предложил провести всенародное голосование по пакету конституционных поправок

15.01.20 14:22

© РИА Новости. Алексей Никольский

15 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предложил провести всенародное голосование по всему пакету предложенных им поправок в Конституцию РФ.

"Учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации и только по его результатам принимать окончательное решение", - сказал Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию"

При этом он подчеркнул, что поправки, которые предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие соответствующих конституционных законов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК готов организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию РФ в любой момент после того, как они будут сформулированы.

"Мы готовы в любой момент, когда назреет необходимость. Это наша работа. Мы это всегда имеем в виду, формируем планы бюджета на каждый год", - сказала Памфилова "Интерфаксу" в среду.

Она пояснила, что перед голосованием должен быть сформулирован пакет предложений, далее он должен быть надлежащим образом обсужден с представителями гражданского общества.

"В любом случае, как только будет готов этот пакет предложений, который будет выдвинут гражданами или организациями, то мы в любой момент готовы организовать. Мы готовы", - сказала Памфилова.

По ее мнению, для утверждения предложенных президентом поправок в Конституцию РФ будет избрана иная форма всенародного обсуждения нежели референдум.

"Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения. Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос", - сказал Памфилова.

По ее словам, "все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется - скорее всего".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь заявила, что пока рано говорить о сроках проведения народного голосования по поправкам в Конституцию, предложенным президентом России в Послании Федеральному собранию.

"Пока о сроках говорить рано", - сказала Матвиенко в среду "Интерфаксу", отвечая на вопрос, в какие сроки может состояться народное голосование.

При этом спикер верхней палаты не считает, что инициативы, предложенные президентом, являются шагами к созданию парламентской республики. "Нет, нет, коллеги. Я абсолютно согласна с высказыванием президента о том, что для России - такого крупного государства с такой огромной территорией многонационального, многоконфессионального, федеративного государства наиболее эффективна президентская форма правления", - отметила Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что в России устоялась многопартийная система, а парламент состоялся как основной институт демократии. "Я считаю, что президент сегодня очень смелое принял решение передать часть своих полномочий, президентских, которые были исключительно прерогативой президента, передать парламенту", - сказала спикер СФ.

По ее словам, это говорит о том, что в России стабильная политическая система, "и президент не боится этого, а, наоборот, считает, что нужно поднимать авторитет и роль парламента". "Поэтому усиливает роль парламента", - отметила Матвиенко.

"Владимир Владимирович Путин оставил как президент, и что прописано в Конституции, важнейшие рычаги управления. Именно президент определяет внутреннюю и внешнюю политику, именно президент является Верховным главнокомандующим, именно президенту подотчетно правительство и так далее. Но в то же время это шаг к укреплению демократических институтов страны", - заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что инициативы президента - это ни в коем случае не ослабление президентской власти.

Говоря о предложении президента закрепить в Конституции России статуса Госсовета, она сказала: "Госсовет за годы своей работы, а он достаточно продолжительный срок работает как важный государственный институт, показал свою высокую эффективность".

Спикер подчеркнула, что для федеративного государства важен и состав Госсовета. "Это площадка, где губернаторов слышат, где они могут высказать наболевшее, где они могут внести предложения", - отметила Матвиенко.

При всем при этом Госсовет не имеет никакого конституционного статуса. "Поэтому пришло время, а это уже доказала жизнь, что этот орган должен быть прописан в Конституции, что существенно повысить роль губернаторов", - считает спикер Совета Федерации.