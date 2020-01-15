Путин призвал ускорить принятие закона о защите и поощрении инвестиций

15.01.20 14:03

© РИА Новости. Максим Богодвид

15 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поставил задачу ускорить принятие пакета законопроектов, которые вводят в России механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также гарантируют инвесторам неизменность ряда налоговых и регуляторных условий.

"Я обращаюсь к депутатам, правительству - нужно ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений", - заявил Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

"Напомню, что налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы по строительству производственных объектов должны быть зафиксированы на три года. Эти гарантии инвесторам должны стать нормой закона", - подчеркнул президент.

Принятый Госдумой в первом чтении 10 декабря законопроект о защите инвестиций предполагает стабилизацию ряда тарифных, таможенных и налоговых условий для инвесторов, которые заключат с государством специальные соглашения о защите - СЗПК. Претендовать на стабилизацию условий могут проекты, достигшие определенного порога собственных инвестиций.

"Входной билет" для компаний, которые планируют вложиться в проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, составляет 250 млн рублей собственных инвестиций (при общем бюджете проекта не менее 1 млрд рублей). Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - не менее 1,5 млрд рублей собственных инвестиций (при общем бюджете проекта не менее 7 млрд рублей). Для проектов в других отраслях экономики - собственные инвестиции в объеме не менее 5 млрд рублей (при общем бюджете проекта не менее 25 млрд рублей).

Для крупных проектов - с объемом собственных инвестиций в объеме не менее 10 млрд рублей (при общем бюджете проекта не менее 50 млрд рублей) - дополнительно могут быть гарантированы на выбор организации следующие условия: формула расчета тарифа на услуги естественных монополий, вывозные таможенные пошлины - на срок от 6 до 20 лет; инвестиционные программы естественных монополий, квоты на различные ресурсы, ставки платы по обязательным платежам, за лесные ресурсы - на срок до 3 лет.

В пояснительной записке к документу приводятся расчеты, согласно которым совокупный объем инвестиций в рамках новых инвестиционных проектов составит от 26 трлн до 39 трлн рублей в 2019-2024 годах.