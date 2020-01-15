Путин: попыткам переписать историю ВОВ мы должны противопоставить факты

15.01.20 14:06

© РИА Новости. Александр Кондратюк

15 января. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин заявил о необходимости защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне.

"Для России 9 мая - самый великий и светлый праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг. Наша память - не только дань огромного уважения героическому прошлому, она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. Мы обязаны защитить правду о Победе", - сказал Путин в среду, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

"Иначе, что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру?", - заявил Путин.

По его словам, "наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты".

Путин сообщил, что в России будет создан крупнейший, самый полный архивный комплекс документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, которые будут доступны как для граждан России, так и для всего мира.

"Такая работа - наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями", - заявил Путин.