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15.01.20 14:06
Путин: попыткам переписать историю ВОВ мы должны противопоставить факты
"Для России 9 мая - самый великий и светлый праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг. Наша память - не только дань огромного уважения героическому прошлому, она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. Мы обязаны защитить правду о Победе", - сказал Путин в среду, выступая с Посланием Федеральному Собранию.
"Иначе, что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру?", - заявил Путин.
По его словам, "наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты".
Путин сообщил, что в России будет создан крупнейший, самый полный архивный комплекс документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, которые будут доступны как для граждан России, так и для всего мира.
"Такая работа - наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями", - заявил Путин.
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