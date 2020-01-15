Десять новых детсадов появятся в Омской области в 2020-2021 гг

15.01.20 14:11

© РИА Новости. Игорь Зарембо

15 января. Interfax-Russia.ru - Строительство девяти детских садов и приобретение еще одного запланировано в Омской области на этот и следующий годы, сообщает министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

"На работы предусмотрены средства федерального и областного бюджетов в размере 1 795,73 млн руб.", - говорится в сообщении.

Перечень строящихся садов уже определен. На территории Омска они появятся в поселке Биофабрика, микрорайонах "Прибрежный", "Ясная поляна", "Амурский-2" и "Большие поля", на улицах 1-я Станционная, Тюленина, Светловская. Приобретено будет здание детсада, расположенное в на улице Орджоникидзе.

Кроме того, в феврале 2020 года планируется получить положительное заключение государственной экспертизы проекта детского сада на 101 место в районном поселке Большеречье Большереченского района.