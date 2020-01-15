Приамурье увеличит расходы на бесплатное питание школьников благодаря федеральной поддержке

15.01.20 14:13

© РИА Новости. Игорь Зарембо

15 января. Interfax-Russia.ru - Амурская область с учетом ожидаемой федеральной поддержки увеличит расходы на программу по бесплатному питанию учащихся начальных классов, которая действует в регионе с 1 октября прошлого года, сообщил журналистам губернатор Василий Орлов.

Президент РФ Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному собранию поручил организовать бесплатное питание для школьников начальных классов по всей стране. Финансирование будет идти из трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов.

"Хочу отметить: в Амурской области эта мера поддержки уже действует. С 1 октября все учащиеся начальных классов получают бесплатное горячее питание. На эти цели из областного бюджета изначально выделили 54 млн рублей", - сказал Орлов.

С 1 ноября 2019 года расходы были увеличены, в итоге в южных районах предусмотрено 25 рублей на ребенка, в северных - 35 рублей.

"Но это не последнее увеличение, мы намерены рассмотреть вопрос с учетом районирования. У нас должны быть группы территорий с градацией как по географическому положению (северные, южные, центральные), так и по административному принципу (города или сельские поселения). Мы были готовы обеспечить это силами областного бюджета, однако с поддержкой федерального центра это сделать будет значительно легче", - отметил Орлов.

Как сообщалось, президент заявил, что младшие школьники с 1 по 4 класс во всех субъектах РФ в ближайшие три года должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи.

В регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальным дан срок до 1 сентября 2023 года.