Число многодетных семей на Камчатке за 11 лет увеличилось почти в 3 раза

15.01.20 14:15

© РИА Новости. Леся Полякова

15 января. Interfax-Russia.ru - С 2008 года благодаря государственной поддержке число многодетных семей в Камчатском крае увеличилось почти в три раза, превысив 3 тыс. 800, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" губернатор региона Владимир Илюхин, комментируя текст послания Федеральному собранию президента Владимира Путина о мерах поддержки семей с детьми.

"Материнский капитал на первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года, увеличение размера выплат, обеспечение младших школьников бесплатным горячим питанием и другие. Могу с полной уверенностью сказать, что это по-настоящему действенные, очень важные, меры, которые приносят реальные результаты", - подчеркнул Илюхин.

Губернатор напомнил, что в Камчатском крае в части поддержки материнства и детства действуют более 30 мер, в том числе материнский капитал, выплаты семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставление жилья семьям, в которых четыре и более детей, выплаты на обеспечение многодетных семей.

Материнский капитал на первого ребенка на Камчатке начали выплачивать в 2019 году. В этом году размер выплаты увеличится и составит 44 тыс. 198 рублей.

"Нам удалось полностью решить проблему очередей в детские сады для детей от трех до семи лет. Актуальный запрос на ясли не превышает 400 малышей", - сказал глава региона.

Он отметил, что в 2018 году завершилось строительство большого детского сада в районе Северо-Восток Петропавловска-Камчатского. Меньше месяца назад сдан в эксплуатацию детский сад на улице Арсеньева в краевой столице. Всего в 2019 году введены 386 ясельных мест: за счет действующих дошкольных учреждений, выкупа первых этажей, строительства новых детских садов.

"В 2020 году будут введены в эксплуатацию еще четыре дошкольных учреждения на 760 мест. Из них 115 мест предусмотрены для малышей ясельного возраста. Рассчитываю, что такие темпы позволят полностью исключить очередь в ясли уже в 2021 году, когда планируется достроить еще три детских сада - два в Петропавловске-Камчатском и один в Вилючинске", - сказали Илюхин.