Сроки окончания строительства нового зоопарка в Перми сдвинулись на 2022 год

15.01.20 14:27

Фото с сайта Пермского зоопарка

15 января. Interfax-Russia.ru - Завершение строительства нового пермского зоопарка ожидается в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства в среду.

"Строительство зоопарка с учетом работ по тематизации завершится в начале 2022 года. Соответствующий проект поправок в перечень объектов капстроительства общественной инфраструктуры губернатор Максим Решетников внес в Заксобрание", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, изменение сроков связано с необходимостью устранения нарушений, допущенных подрядчиком - "РЖДстрой". В настоящее время строительство вольеров первой очереди временно приостановлено, нарушения должны быть устранены до 30 марта текущего года.

"Мы не можем начинать работы по тематизации зоопарка, пока ряд построек находится в ненадлежащем строительном состоянии и они не приняты заказчиком (управлением капитального строительства Пермского края, УКС) и инспекцией Госстройнадзора. Работы будут продолжены после приведения их в соответствие", - сказал министр строительства края Андрей Колмогоров, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, УКС в январе 2017 года заключило с "РЖДстрой" договор подряда на строительство первой очереди зоопарка. Стоимость работ по контракту - 1,833 млрд рублей. Впоследствии "РЖДстрой" передало подряд ООО "Фирма "Стуз" (Краснодарский край) за 1,7 млрд рублей.

В октябре 2017 года УКС оштрафовало "РЖДстрой" на 20 млн рублей за отставание от графика строительства.

Изначально подрядчик должен был сдать первую очередь зверинца до марта 2018 года, однако сроки неоднократно переносились.

В октябре 2018 года губернатор Решетников сообщал, что в конце 2019 года - начале 2020 года двери первой очереди зоопарка откроются для посетителей. Общая стоимость зоопарка с учетом второй очереди, где будут созданы океанариум и вольер для слонов, составит 5 млрд рублей, отмечал губернатор. Сдача второй очереди была намечена на конец 2020 года.

На сегодняшний день первая очередь зоопарка еще не введена в эксплуатацию, конкурс на строительство второй очереди пока не объявлен.

В декабре прошлого года был задержан и арестован сотрудник "РЖДстрой" Илья Козырев, руководящий проектом по строительству. Кроме того, арестован экс-начальник УКС Дмитрий Левинский, задержанный в рамках расследовании уголовного дела о хищениях при строительстве зоопарка. По предварительным данным, сумма ущерба оценивается в более чем 120 млн рублей.

Кроме того, УКС в суде взыскивает с "РЖДстрой" 1,64 млрд рублей. Один из исков касается возврата стоимости демонтажных работ на объекте, второй - штрафных санкций за нарушения при строительстве ряда конструкций.

Площадь нового зоопарка составит 25,4 гектара, он будет в 14 раз больше нынешнего. В новом зоопарке создадут естественный ландшафт, типичный для среды обитания животных. Декоративное оформление позволит уйти от концепции содержания животных в клетках, звери будут находиться в среде, максимально приближенной к естественной. Ежегодно его смогут посещать 500 тыс. человек.

Существующий сейчас пермский зоопарк образован в 1933 году и занимает площадь в 1,76 га в историческом центре Перми. Ежегодно зоопарк посещают около 300 тыс. человек. Из-за ограниченной территории в коллекции отсутствуют водоплавающие птицы, крупные копытные животные, представлено небольшое количество обезьян. Вопрос о переносе зоопарка на другую территорию из-за очень малой площади вставал трижды за 10 лет: в 2008, 2012 и 2015 годах.

"РЖДстрой" - это строительно-промышленное предприятие, полностью принадлежит ОАО "РЖД". В структуру "РЖДстрой" входят 16 строительно-монтажных трестов, управляющих линейными предприятиями - строительно-монтажными поездами и строительными участками и три специализированных филиала.