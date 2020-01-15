Удмуртия намерена привлечь кредитные линии на 5 млрд рублей

15.01.20 14:29

РИА Новости. Владимир Трефилов

15 января. Interfax-Russia.ru - Министерство финансов Удмуртии назначило на 3 февраля проведение аукционов на право предоставления республике невозобновляемых кредитных линий с совокупным лимитом 5 млрд рублей, следует из аукционной документации в системе "СПАРК-Маркетинг".

Пять кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей каждая привлекаются сроком на 36 месяцев по ставке не выше 7,14% годовых.

В аукционной документации говорится, что средства привлекаются на погашение долговых обязательств республики.

Заявки на торги принимаются до 31 января.

Доходы бюджета Удмуртии на 2020 год утверждены в размере 78 млрд 78,2 млн рублей, расходы - 77 млрд 631,6 млн рублей, профицит - 446,6 млн рублей, или 0,6% доходов.

Согласно данным на сайте Минфина республики, на 1 декабря 2019 года государственный долг Удмуртии составил 46,043 млрд рублей, в том числе кредиты из федерального бюджета - 19,492 млрд рублей, коммерческие кредиты - 19,25 млрд рублей (по 42% от объема госдолга), обязательства по государственным ценным бумагам - 7,3 млрд рублей (16%).