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15.01.20 14:31
Аграрии Башкирии в 2020г планируют увеличить площадь сева на 5%
Ожидается, что яровые культуры будут посеяны на 2,06 млн га (в том числе яровые зерновые - 1,348 млн га), однолетние кормовые - около 170 тыс. га, сахарная свекла - 42,8 тыс. га, подсолнечник - 233,5 тыс. га, овощебахчевые культуры - 77,6 тыс. га.
"Под урожай 2020 года озимые посеяны на площади 397 тыс. га, из них озимая рожь - 176 тыс. га, пшеница озимая - 202 тыс. га. По результатам обследования в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 95% или 377,6 тыс. га, в плохом - 5% или 19 тыс. га", - уточнил собеседник агентства.
По данным министерства, региональные аграрии обеспечены семенами в полном объеме: 295 тыс. тонн семян яровых зерновых, в том числе 33 тыс. тонн суперэлиты и элиты.
Техническая готовность тракторов к весенним полевым работам на начало января 2020 года составляет 71%.
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