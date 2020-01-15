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15.01.20 14:40
Музей петроглифов создадут в Карелии
"Создание музея как административной единицы планируется к 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
В настоящее время определены основы концепции нового республиканского бюджетного учреждения, представлены дизайн-проекты музейных объектов. Музей объединит два значимых центра петроглифов в республике в едином комплексе.
"Суть концепции - в том, чтобы сохранить петроглифы в естественной среде, обеспечить их безопасность, а также организовать круглогодичный доступ посетителей к наскальной живописи. Будут созданы защитные павильоны, гостевые дома и входные зоны для посетителей, экотропы и беседки для комфортного пребывания на природе", - отмечается в сообщении.
Предполагается, что учреждение возникнет на базе муниципального музея "Беломорские петроглифы", где ведется второй этап строительства защитного павильона над комплексом петроглифов. Завершить его строительство планируется летом 2020 года.
Также в правительстве Карелии работают над тем, чтобы передать в федеральную собственность ведущую к Беломорску трассу. Также администрация региона инициировала работу по переводу зеленых зон участка земель лесного фонда в Беломорском районе в статус земель особо охраняемых территорий и объектов.
Как отмечает пресс-служба, вторым объектом музея станут скопления Онежских петроглифов на территории заказника "Муромский" в Пудожском районе. Кроме того, в районе Онежских петроглифов, прежде всего в урочище Бесов Нос, также будут созданы павильоны на месте археологических раскопок древних стоянок.
В настоящее время власти республики работают над включением карельских петроглифов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2018 году петроглифы были включены в предварительный список объектов ЮНЕСКО. В настоящее время готовится номинационное досье.
"Один из необходимых шагов на пути к этому - существование организации, обеспечивающей управление и охрану объекта, которым и станет создающийся музей", - добавили в пресс-службе.
Петроглифы на восточном берегу Онежского озера и в Беломорском районе в низовьях реки Выг датируются IV-II тыс. до н. э. и являются памятниками монументального искусства эпохи неолита. Петроглифы представляют собой высеченные на поверхности прибрежных скал изображения животных, птиц, рыб, лодок, людей и загадочных знаков. Общее количество изображений в двух скоплениях превышает 3 тыс. рисунков.
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