Музей петроглифов создадут в Карелии

15.01.20 14:40

Изображение с официального интернет-портала Республики Карелия

15 января. Interfax-Russia.ru - Историко-археологический природный музей петроглифов создадут в Беломорском и Пудожском районах Карелии в этом году, сообщает пресс-служба администрации республики.

"Создание музея как административной единицы планируется к 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время определены основы концепции нового республиканского бюджетного учреждения, представлены дизайн-проекты музейных объектов. Музей объединит два значимых центра петроглифов в республике в едином комплексе.

"Суть концепции - в том, чтобы сохранить петроглифы в естественной среде, обеспечить их безопасность, а также организовать круглогодичный доступ посетителей к наскальной живописи. Будут созданы защитные павильоны, гостевые дома и входные зоны для посетителей, экотропы и беседки для комфортного пребывания на природе", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что учреждение возникнет на базе муниципального музея "Беломорские петроглифы", где ведется второй этап строительства защитного павильона над комплексом петроглифов. Завершить его строительство планируется летом 2020 года.

Также в правительстве Карелии работают над тем, чтобы передать в федеральную собственность ведущую к Беломорску трассу. Также администрация региона инициировала работу по переводу зеленых зон участка земель лесного фонда в Беломорском районе в статус земель особо охраняемых территорий и объектов.

Как отмечает пресс-служба, вторым объектом музея станут скопления Онежских петроглифов на территории заказника "Муромский" в Пудожском районе. Кроме того, в районе Онежских петроглифов, прежде всего в урочище Бесов Нос, также будут созданы павильоны на месте археологических раскопок древних стоянок.

В настоящее время власти республики работают над включением карельских петроглифов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2018 году петроглифы были включены в предварительный список объектов ЮНЕСКО. В настоящее время готовится номинационное досье.

"Один из необходимых шагов на пути к этому - существование организации, обеспечивающей управление и охрану объекта, которым и станет создающийся музей", - добавили в пресс-службе.

Петроглифы на восточном берегу Онежского озера и в Беломорском районе в низовьях реки Выг датируются IV-II тыс. до н. э. и являются памятниками монументального искусства эпохи неолита. Петроглифы представляют собой высеченные на поверхности прибрежных скал изображения животных, птиц, рыб, лодок, людей и загадочных знаков. Общее количество изображений в двух скоплениях превышает 3 тыс. рисунков.