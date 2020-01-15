Иркутский госуниверситет получит гранты на изучение Вселенной и Байкала

15.01.20 14:44

© РИА Новости. Владимир Смирнов

15 января. Interfax-Russia.ru - Министерство науки и высшего образования РФ поддержало три проекта Иркутского госуниверситета по созданию новых лабораторий, сообщила в среду пресс-служба вуза.

Будут созданы лаборатории для исследований Вселенной в крупнейшей в мире гамме-обсерватории TAIGA в Тункинской долине Бурятии и с помощью Байкальского нейтринного телескопа, находящегося на дне озера Байкал; по созданию технологий и продуктов на основе генетических ресурсов эндемиков Байкала; для квантовохимических исследований в области химии ацетилена.

"Финансирование на 2020 год составляет более 87 млн рублей. Реализация проектов рассчитана до 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что не менее половины научных сотрудников трех новых лабораторий университета составят молодые ученые. Результатами освоения грантов должны стать диссертации на соискание ученой степени, патенты и публикация статей в авторитетных научных изданиях.