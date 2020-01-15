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15.01.20 14:52
Треть депутатов думы в уральском городе Артемовский сложила полномочия
"Заявления приняты и зарегистрированы", - сказал Юсупов.
Он также уточнил, что среди написавших заявления были члены партий "Единая Россия", ЛДПР и самовыдвиженцы.
По его словам, поводом для таких действий стало недовольство работой председателя городской думы.
"Причина - недоверие к председателю думы Константину Трофимову. Не соблюдается регламент думы, часть депутатов что хочет, то и говорит. Константин Михайлович (...) не контролирует думу Артемовского городского округа, рабочие комиссии срываются, (заседания) думы срываются", - пояснил Юсупов.
Он добавил, что после сложения полномочий семи депутатов дума лишена легитимности.
"13 депутатов достаточно для работы, но для изменений в Устав, выбора председателя, главы, изменений в регламент необходимо 14 голосов, которые отсутствуют. По всем правовым нормам дума (в этом случае - ИФ) считается нелегитимной", - отметил он, не исключив, что в этих условиях парламент может быть распущен, и объявлены новые выборы.
Артемовский городской округ находится на юге Свердловской области. В нем проживает немногим более 30 тыс. человек.
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