Треть депутатов думы в уральском городе Артемовский сложила полномочия

15.01.20 14:52

© РИА Новости. Григорий Сысоев

15 января. Interfax-Russia.ru - Семь из 20 депутатов городской думы Артемовского в Свердловской области в среду заявили о сложении полномочий, еще часть, возможно, сделает это до конца недели, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" депутат Сергей Юсупов, также сдавший мандат.

"Заявления приняты и зарегистрированы", - сказал Юсупов.

Он также уточнил, что среди написавших заявления были члены партий "Единая Россия", ЛДПР и самовыдвиженцы.

По его словам, поводом для таких действий стало недовольство работой председателя городской думы.

"Причина - недоверие к председателю думы Константину Трофимову. Не соблюдается регламент думы, часть депутатов что хочет, то и говорит. Константин Михайлович (...) не контролирует думу Артемовского городского округа, рабочие комиссии срываются, (заседания) думы срываются", - пояснил Юсупов.

Он добавил, что после сложения полномочий семи депутатов дума лишена легитимности.

"13 депутатов достаточно для работы, но для изменений в Устав, выбора председателя, главы, изменений в регламент необходимо 14 голосов, которые отсутствуют. По всем правовым нормам дума (в этом случае - ИФ) считается нелегитимной", - отметил он, не исключив, что в этих условиях парламент может быть распущен, и объявлены новые выборы.

Артемовский городской округ находится на юге Свердловской области. В нем проживает немногим более 30 тыс. человек.