Индустриальный парк "Малая Сосновка" под Челябинском получил официальный статус

15.01.20 15:01

© РИА Новости. Владимир Федоренко

15 января. Interfax-Russia.ru - Минпромторг РФ внес индустриальный парк "Малая Сосновка" в Челябинской области в реестр промышленных парков России, сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.

"Индустриальный парк "Малая Сосновка" стал первым государственным парком индустриальных инноваций, получившим официальный статус на Южном Урале. Это открывает для него и для его резидентов новые возможности, в том числе позволяя получить налоговые преференции, субсидирование затрат из федерального бюджета на строительство объектов инженерной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука.

Для предприятий, вошедших в состав индустриального парка, ставка по налогу на прибыль может быть снижена до 13,5%. Налог на имущество обнуляется на срок от 3 до 5 лет. Предоставляются особые условия по аренде земли по льготным ставкам.

Индустриальный парк "Малая Сосновка" площадью более 110 гектаров располагается в 2 км от Челябинска в границах Саргазинского сельского поселения Сосновского района и обладает логистическим преимуществом прямого выхода на автомобильную трассу федерального значения М5 "Урал".

К площадке подведена асфальтированная дорога, обеспечена возможность подключения электроэнергии и газа. Ввод в эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения запланирован на 2020 год.