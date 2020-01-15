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15.01.20 15:01
Индустриальный парк "Малая Сосновка" под Челябинском получил официальный статус
"Индустриальный парк "Малая Сосновка" стал первым государственным парком индустриальных инноваций, получившим официальный статус на Южном Урале. Это открывает для него и для его резидентов новые возможности, в том числе позволяя получить налоговые преференции, субсидирование затрат из федерального бюджета на строительство объектов инженерной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука.
Для предприятий, вошедших в состав индустриального парка, ставка по налогу на прибыль может быть снижена до 13,5%. Налог на имущество обнуляется на срок от 3 до 5 лет. Предоставляются особые условия по аренде земли по льготным ставкам.
Индустриальный парк "Малая Сосновка" площадью более 110 гектаров располагается в 2 км от Челябинска в границах Саргазинского сельского поселения Сосновского района и обладает логистическим преимуществом прямого выхода на автомобильную трассу федерального значения М5 "Урал".
К площадке подведена асфальтированная дорога, обеспечена возможность подключения электроэнергии и газа. Ввод в эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения запланирован на 2020 год.
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