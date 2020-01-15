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15.01.20 15:05

Спиртзавод в Белгородской области завершил модернизацию стоимостью более 1 млрд рублей

© РИА Новости. Сергей Пятаков
15 января. Interfax-Russia.ru - АО "Новопесчанское" (спиртзавод, Белгородская область) завершило модернизацию производства этилового спирта, сообщает департамент экономического развития Белгородской области.

"Общая сумма инвестиций в проект составила более 1 млрд рублей. При выходе на запланированную проектную мощность объем производства завода составит 6 тыс. дал в год этилового спирта", - говорится в сообщении.

В ходе модернизации на спиртовом заводе построено два спиртохранилища, цех брагоректификационного отделения, сливное отделение, хранилище зерна (силоса), цех сушки барды.

"13 января 2020 года АО "Новопесчанское" выдана лицензия на производство этилового спирта, что дает возможность начать работу предприятия. Запуск единственного в области спиртового завода запланирован на начало февраля текущего года", - уточняется в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, в 2018 году арбитражный суд аннулировал лицензию спиртзавода "Новопесчанское" по заявлению Росалкогольрегулирования. Речь идет о лицензии от 19 февраля 2015 года на осуществление деятельности по производству, хранению и поставке произведенного этилового спирта (ректификованного из пищевого сырья), выданной спиртзаводу на срок до 19 февраля 2020 года.

В обоснование требований Росалкогольрегулирование указывало на разночтения в цифрах в декларациях и системе ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) со стороны ответчика.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Новопесчанское" зарегистрировано в 2012 году в Белгородской области. Основной вид деятельности - производство пищевого спирта. 50% компании принадлежит ООО "Инвестиционная компания Нижний" (г. Нижний Новгород), еще 50% - нижегородскому бизнесмену Феликсу Верховодову, который ранее являлся гендиректором ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" (ранее НТЭК) и ОАО "Нижегородоблгаз".

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