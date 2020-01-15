Стоимость проезда в электричках Тамбовской области вырастет с 1 февраля на 2,6%

15.01.20 15:09

© РИА Новости. Евгений Биятов

15 января. Interfax-Russia.ru - Стоимость проезда в пригородных поездах на территории Тамбовской области повысится с 1 февраля с 19 до 19,50 рублей за одну десятикилометровую зону или на 2,6%, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Это в рамках прогнозируемого Минэкономразвития России индекса потребительских цен на 2020 год - 3%", - говорится в сообщении.

Решение принято приказом управления по регулированию тарифов области по результатам рассмотрения расчетных материалов АО "Пригородная пассажирская компания "Черноземье", осуществляющего транспортное обслуживание населения Тамбовской области в пригородном железнодорожном сообщении.