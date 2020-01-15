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15.01.20 15:23

РНКБ открыл производителю молочной продукции в Крыму кредитную линию на 200 млн рублей

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
15 января. Interfax-Russia.ru - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ, крупнейший банк в Крыму, Симферополь) открыл ООО "Новатор" (Джанкой, Крым) кредитную линию с общим лимитом 200 млн рублей, сообщила пресс-служба финучреждения.

Кредитные ресурсы предоставлены до конца 2020 года "на пополнение оборотных средств, а именно: приобретение молока-сырья для производства твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов", говорится в пресс-релизе.

По данным сайта "Новатора", компания является крупнейшим производителем молочной продукции в республике Крым, выпускает твердые сыры, цельномолочную продукцию, сухие молокопродукты. Собственные торговые марки предприятия - "Молочный доктор", "Джанкойский сыр", "Азбука Крыма". Общая площадь производственных мощностей - более 10 тыс. кв. м. На заводе работает свыше 800 человек. Продукция предприятия реализуется в Крыму, поставляется в Москву и Санкт-Петербург, в Краснодарский край и другие регионы Российской Федерации.

Согласно пресс-релизу РНКБ, производственная мощность предприятия - 300 тонн перерабатываемого молока за смену.

Как сообщалось, ранее РНКБ уже кредитовал компанию, в том числе в 2016 году открыл ООО "Новатор" кредитную линию на сумму 200 млн рублей на два года для пополнения оборотных средств предприятия, условия финансирования не сообщались.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 82,5% крымской компании владеет ООО "Базис-Москва" (занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами), 13,83% - Геннадий Петрович Залесский, 2,45% - директор "Новатора" Андрей Коваленко, 1,22% - Руслан Петрович Залесский. При этом Геннадию Залесскому принадлежит 100% в уставном капитале ООО "Базис-Москва".

РНКБ, принадлежащий государству, по итогам третьего квартала 2019 года занял 38-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". РНКБ обслуживает более 2,1 млн физлиц и около 65 тыс. корпоративных клиентов.

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