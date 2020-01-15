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15.01.20 15:24
Краснодарский губернатор пообещал сохранить доплаты учителям за классное руководство
"Кубанские учителя получают доплату за классное руководство из краевого бюджета с 2014 года, и она будет сохранена. В прошлом году доплата составляла 3 тысячи рублей, а в этом - 4 тысячи рублей в месяц", - сказал Кондратьев, комментируя ежегодное послание президента России Федеральному собранию.
По мнению главы региона, введение доплаты педагогам за классное руководство из федерального бюджета, о котором говорил в выступлении Владимир Путин - важная мера для педагогов края и их семей.
"Безусловно, классное руководство и наставничество - важный элемент воспитания. Педагоги стараются уделить внимание каждому ученику, найти подход ко всем детям, даже если класс большой", - отметил Кондратьев.
В 2020 году, уточнил он, на поддержку учителей общеобразовательных школ будет направлено около 2 млрд рублей из краевого бюджета. В общей сложности доплаты получают 26,7 тыс. педагогов.
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