В Карачаево-Черкесии за 2 года откроются 13 яслей-садов

15.01.20 15:28

© РИА Новости. Игорь Зарембо

15 января. Interfax-Russia.ru - Современные, комфортабельные ясли-сад общей площадью 1800 кв. метров построили в столице Карачаево-Черкесии Черкесске.

"Ясли рассчитаны на 60 малышей от 1,5 до 3 лет. Здесь разместятся три ясельные группы. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения "Ивушка" велось в рамках федеральной программы "Развитие образования", - сообщает пресс-служба главы КЧР.

Кроме того, в Карачаево-Черкесии в рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования" нацпроекта "Демография" до 2021 года планируется ввести 13 детских садов на 1020 мест.

В частности, в Черкесске построят семь объектов на 560 мест, в Карачаевском городском округе - два объекта на 160 мест, а также в трех муниципальных районах КЧР четыре учреждения на 300 мест.

Вместе с тем к концу 2020 года в сельских поселениях Карачаево-Черкесии планируется ввести в эксплуатацию шесть детских садов с ясельными группами.