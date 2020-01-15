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15.01.20 15:28
В Карачаево-Черкесии за 2 года откроются 13 яслей-садов
"Ясли рассчитаны на 60 малышей от 1,5 до 3 лет. Здесь разместятся три ясельные группы. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения "Ивушка" велось в рамках федеральной программы "Развитие образования", - сообщает пресс-служба главы КЧР.
Кроме того, в Карачаево-Черкесии в рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования" нацпроекта "Демография" до 2021 года планируется ввести 13 детских садов на 1020 мест.
В частности, в Черкесске построят семь объектов на 560 мест, в Карачаевском городском округе - два объекта на 160 мест, а также в трех муниципальных районах КЧР четыре учреждения на 300 мест.
Вместе с тем к концу 2020 года в сельских поселениях Карачаево-Черкесии планируется ввести в эксплуатацию шесть детских садов с ясельными группами.
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