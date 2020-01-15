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15.01.20 15:31
Действие регионального материнского капитала на Сахалине продлено до 2022 года
"В Сахалинской области продлили действие регионального материнского капитала до 2022 года, размер выплаты сейчас составляет 204 тыс. рублей. Эту сумму вдобавок к федеральному маткапиталу все сахалинские семьи получают при появлении на свет второго и последующих малышей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, региональный маткапитал действует с 2011 года, получить его можно при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Эти деньги семьи могут направить на образование детей, покупку автомобиля, ремонт жилья и оплату медицинских услуг.
Сотрудник пресс-службы, также напомнил, что при рождении второго ребенка сахалинские семьи в качестве матподдержки могут получить из областного бюджета свыше 250 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита, при появлении на свет третьего и последующих малышей - до 2 млн рублей на покупку или строительство жилья.
Президент страны Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию заявил, что программа материнского капитала будет продлена минимум до 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а при появлении на свет второго малыша выплата увеличится на 150 тыс. рублей.
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