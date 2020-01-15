Действие регионального материнского капитала на Сахалине продлено до 2022 года

15.01.20 15:31

© РИА Новости. Евгений Биятов

15 января. Interfax-Russia.ru - Действие регионального материнского капитала в Сахалинской области продлили до 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе областного правительства.

"В Сахалинской области продлили действие регионального материнского капитала до 2022 года, размер выплаты сейчас составляет 204 тыс. рублей. Эту сумму вдобавок к федеральному маткапиталу все сахалинские семьи получают при появлении на свет второго и последующих малышей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, региональный маткапитал действует с 2011 года, получить его можно при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Эти деньги семьи могут направить на образование детей, покупку автомобиля, ремонт жилья и оплату медицинских услуг.

Сотрудник пресс-службы, также напомнил, что при рождении второго ребенка сахалинские семьи в качестве матподдержки могут получить из областного бюджета свыше 250 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита, при появлении на свет третьего и последующих малышей - до 2 млн рублей на покупку или строительство жилья.

Президент страны Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию заявил, что программа материнского капитала будет продлена минимум до 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а при появлении на свет второго малыша выплата увеличится на 150 тыс. рублей.