Путин поручил проработать создание авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в ДФО

15.01.20 15:39

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 января. Interfax-Russia.ru - Президент Владимир Путин поручил правительству проработать создание авиакомпании с парком из российских самолетов для перевозок в Дальневосточном федеральном округе.

"Внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости", - говорится в поручении по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря.

Также Путин поручил определить маршрутную сеть региональных и местных авиаперевозок с учетом аэропортов, реконструкция которых предусмотрена комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также потенциальный пассажиропоток по таким маршрутам.

"Определить сроки начала, объемы серийного производства, а также стоимость поставки, владения и эксплуатации воздушных судов (в том числе с российскими силовыми установками), необходимых для осуществления региональных и местных воздушных пассажирских перевозок, а также для нужд авиационной компании, указанной в пункте 1 настоящего перечня поручений", - говорится в перечне поручений.

Требуется также проработать условия организации воздушного сообщения на территориях труднодоступных районов Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов; рассмотреть вопросы проектирования и запуска серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС, "а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета, обратив особое внимание на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры".

Еще одно поручение президента - подготовить меры для снижения конечной стоимости авиационного керосина на территории ДФО и в труднодоступных районах.

По оценке ГосНИИ гражданской авиации при Минтрансе, все российские авиакомпании закончили 2018 год с общим операционным убытком почти в 54 млрд руб. Основной причиной этого назывался резкий рост стоимости керосина: затраты на него подскочили более чем на 40%. Федеральная антимонопольная служба неоднократно обращала внимание на стоимость авиакеросина в ДФО, в частности в аэропорту Южно-Сахалинска, где работает ТЗК "Роснефти".

Все поручения требуется выполнить до 31 января 2020 г. Ответственным назначен глава правительства Дмитрий Медведев.

Сейчас основным перевозчиком в ДФО является входящая в "Аэрофлот" "Аврора", парк которой состоит из самолетов иностранного производства: европейских Airbus A319 и канадских DHC-8/6 Twin Otter.

Единственным в РФ серийно выпускаемым гражданским самолетом является региональный Sukhoi Superjet 100. В 2021 году ожидается запуск производства среднемагистральных МС-21. Параллельно ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) работает над созданием региональных Ил-114-300, дальнемагистральных Ил-96-400-М.