Пересмотрев историю: Варшава отказалась праздновать свое освобождение от фашистов
  
Прямо в реку: прокуратура уличила иркутский "Водоканал" в загрязнении Ангары
   
Не поддаваться панике: новая волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по Дальнему Востоку
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
15.01.20 15:39

Путин поручил проработать создание авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в ДФО

© РИА Новости. Виталий Аньков
15 января. Interfax-Russia.ru - Президент Владимир Путин поручил правительству проработать создание авиакомпании с парком из российских самолетов для перевозок в Дальневосточном федеральном округе.

"Внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости", - говорится в поручении по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря.

Также Путин поручил определить маршрутную сеть региональных и местных авиаперевозок с учетом аэропортов, реконструкция которых предусмотрена комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также потенциальный пассажиропоток по таким маршрутам.

"Определить сроки начала, объемы серийного производства, а также стоимость поставки, владения и эксплуатации воздушных судов (в том числе с российскими силовыми установками), необходимых для осуществления региональных и местных воздушных пассажирских перевозок, а также для нужд авиационной компании, указанной в пункте 1 настоящего перечня поручений", - говорится в перечне поручений.

Требуется также проработать условия организации воздушного сообщения на территориях труднодоступных районов Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов; рассмотреть вопросы проектирования и запуска серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС, "а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета, обратив особое внимание на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры".

Еще одно поручение президента - подготовить меры для снижения конечной стоимости авиационного керосина на территории ДФО и в труднодоступных районах.

По оценке ГосНИИ гражданской авиации при Минтрансе, все российские авиакомпании закончили 2018 год с общим операционным убытком почти в 54 млрд руб. Основной причиной этого назывался резкий рост стоимости керосина: затраты на него подскочили более чем на 40%. Федеральная антимонопольная служба неоднократно обращала внимание на стоимость авиакеросина в ДФО, в частности в аэропорту Южно-Сахалинска, где работает ТЗК "Роснефти".

Все поручения требуется выполнить до 31 января 2020 г. Ответственным назначен глава правительства Дмитрий Медведев.

Сейчас основным перевозчиком в ДФО является входящая в "Аэрофлот" "Аврора", парк которой состоит из самолетов иностранного производства: европейских Airbus A319 и канадских DHC-8/6 Twin Otter.

Единственным в РФ серийно выпускаемым гражданским самолетом является региональный Sukhoi Superjet 100. В 2021 году ожидается запуск производства среднемагистральных МС-21. Параллельно ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) работает над созданием региональных Ил-114-300, дальнемагистральных Ил-96-400-М.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.01.20 13:44
Путин: российские судьи не должны иметь иностранного гражданства
.
  15.01.20 11:26
КАМАЗ и ГАЗ поставят Москве 300 электробусов за 17,1 млрд руб. в 2020г
.
  15.01.20 10:52
В Москве снесли 17 домов по программе реновации
.
  15.01.20 09:46
В Москве построят еще одну школу-гигант до конца года
.
  15.01.20 09:12
Заммэра пообещал москвичам январские и февральские снегопады
.
  14.01.20 16:17
Электробусы в Москве впервые вышли на ночной маршрут
.
  14.01.20 15:50
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими
.
  14.01.20 15:38
В Москве в 2020 году планируется сдать 65 домов реновации
.
  14.01.20 14:57
Кудрин: СП будет наращивать взаимодействие с Госдумой и Советом Федерации
.
  14.01.20 14:34
На столичных водоемах организуют 37 мест для крещенских купаний


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket