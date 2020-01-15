Якутия в 2020 году направит 330 млн рублей на развитие социальных контрактов

15.01.20 15:43

© РИА Новости. Владимир Трефилов

15 января. Interfax-Russia.ru - Ключевой мерой по борьбе с бедностью являются социальные контракты, на их развитие в Якутии в 2020 году заложено более 300 млн рублей, сообщил премьер-министр региона Владимир Солодов.

"Якутия относится к числу регионов, которые уже активно используют социальные контракты. Суть их заключается в выделении средств на безвозвратной и безвозмездной основе на все направления самозанятости, открытие собственного дела и развитие личного подсобного хозяйства", - написал он на своей странице в инстаграме.

По его словам, средний размер социального контракта в Якутии составляет 150 тыс. рублей. Такой вид соцпомощи выделяется малообеспеченным гражданам, приоритет имеют семьи с детьми.

"В 2018 году было направлено 200 млн рублей, в 2019 году - 295 млн рублей. По предварительным данным 3 тыс. 327 семей получили такую помощь в 2019 году. В 2020 году на эти цели заложено 330 млн рублей", - сообщил Солодов.

Социальный контракт - это часть эксперимента, который проводится в ряде российских регионов, отвечает за программу Минтруд. Эксперимент направлен на то, чтобы улучшить ситуацию с бедностью. Гражданин в трудной жизненной ситуации, согласно этой программе, заключает договор - социальный контракт - с социальными службами: ему оказывают материальную и консультативную поддержку, а он обязуется устроиться на работу, пройти переобучение или начать свое дело. Регионы получают субсидии на программу из федерального бюджета.

В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно выделить всем регионам дополнительные средства на реализацию программы социального контракта. В 2021 году программа должна заработать во всей стране.