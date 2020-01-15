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15.01.20 15:48

Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у границ России на Черном море

© РИА Новости. Виктор Толочко
15 января. Interfax-Russia.ru - Сразу два стратегических разведывательных самолета ВВС США в среду совершили многочасовые полеты вдоль побережья России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолеты радиоэлектронной разведки RC-135U и RC-135W, вылетевшие с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, первоначально один за другим приблизились к побережью Краснодарского края в районе Сочи. После совместного пролета вдоль побережья Кубани и Крыма разведчик RC-135U несколько часов курсировал вдоль южного и юго-западного побережья Крыма, в том числе в районе Севастополя, а RC-135W - у побережья Краснодарского края, в частности, вблизи Новороссийска.

Полеты, продолжавшиеся около четырех часов, осуществлялись на расстоянии примерно 50-60 км от берега и на высотах 10,2 и 8,6 тыс. метров соответственно над международными водами Черного моря. Перед подлетом к российским берегам американские разведчики были дозаправлены над юго-восточной частью Черного моря американскими самолетами-заправщиками KC-135R для увеличения длительности полетов.

Самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 в различных модификациях предназначены для определения с дальнего расстояния режимов работы сил ПВО, вскрытия координат развернутых зенитных ракетных комплексов и РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

Тем временем в воздушном пространстве Румынии вблизи Черного моря выполнял полет самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS, технические возможности которого позволяли вести из данного района наблюдение за Крымом.

Как сообщалось, в понедельник стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил 16-часовой разведывательный полет вблизи границ России в регионе Балтики. Дальний беспилотник, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершил серию пролетов вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, а также северо-западных районов Белоруссии. Полет проходил на высоте около 16 тыс. м и удалении 35-55 км от российских границ.

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