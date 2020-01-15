Ленобласть обеспечит школьников бесплатным горячим питанием со следующего учебного года

15.01.20 15:52

© РИА Новости. Алексей Куденко

15 января. Interfax-Russia.ru - Ленинградская область готовится к безусловному выполнению задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александр Дрозденко.

"Образовательная система Ленинградской области - все 358 школ - безусловно и без проблем готовы с 1 сентября 2020 года обеспечивать горячим питанием учеников младших классов на бесплатной основе", - цитирует Дрозденко пресс-служба.

Также, по словам губернатора, до конца 2020 года все школы области будут оборудованы широкополосным интернетом и wi-fi зонами.

Кроме того, в течение ближайших двух лет Ленинградская область намерена полностью решить вопрос с предоставлением мест в яслях и детских садах, а также создать 4,7 тыс. дополнительных школьных мест для полного избавления от второй смены в районах интенсивной жилой застройки.

Комментируя послание президента, Дрозденко также отметил, что точечные изменения в Конституцию РФ, предложенные главой государства, направлены в первую очередь на обеспечение интересов граждан и укрепление конституционного строя.

"Эти изменения гарантируют, что в руководстве государства, действительно, смогут работать не просто граждане, но патриоты своей страны. И в то же время, на органы законодательной власти будут возложены дополнительные полномочия, которые позволят более демократично, но и более ответственно подходить к назначению руководителей федерального и регионального уровня", - подчеркнул Дрозденко.