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15.01.20 15:59

Силуанов: демографические стимулы из послания Путина обойдутся бюджету-2020 в 450 млрд рублей

© РИА Новости. Сергей Гунеев
15 января. Interfax-Russia.ru - Пакет демографических и социальных стимулов, вошедших в послание президента РФ, будет стоить бюджету сотни миллиардов рублей, при этом необходимым условием является сохранение макроэкономической стабильности, заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"В этом году (стоимость озвученного президентом перечня мер - ИФ) это около 400-450 млрд рублей, в следующем гораздо выше", - сказал Силуанов журналистам.

В комментарии для телеканала "Россия 24" он подчеркнул, что эти траты не должны нарушить макроэкономическую стабильность. По словам Силуанова, финансово обеспечить озвученные меры поможет улучшение собираемости госдоходов, а также выстраивание приоритетов в расходах.

"В следующих годах будет, естественно, выше, поскольку поручения были наиболее дорогостоящие и наиболее важные - это поддержка семей, которые нуждаются в госпомощи, семьи с детьми до 7 лет. Это пособие на ребенка в размере половины прожиточного минимума в регионе. По нашим оценкам, порядка 160-170 млрд рублей. Это, конечно, материнский капитал, его новая формация, когда мы увеличиваем материнский капитал и выплачиваем его уже за первого ребенка. Это тоже потребует дополнительных ресурсов существенных. В этом году мы изыщем эти средства. Ну, а также помощь субъектам РФ в части горячего питания и в части классных руководителей в школах, тоже те задачи, которые озвучил президент, обеспечим в текущем году ресурсами", - сказал он также позже журналистам.

Говоря о том, за счет каких источников в рамках бюджета могут финансироваться увеличенные расходы на озвученные меры поддержки, Силуанов напомнил, в частности, о резервном фонде правительства, который формируется за счёт неиспользованных средств прошлого года, улучшении налогового администрирования. "Посмотрим более жестко к остаткам, которые перешли и не были использованы в прошлые годы, а в текущем году, соответственно, мы можем те же задачи реализовать в рамках плановых назначений. Будем заниматься улучшением администрирования доходов, бороться с чёрными схемами, теневыми схемами, которые существуют сегодня в уклонении от налогов. Наша задача - найти необходимые финансы для выполнения поставленных президентом задач", - отметил он.

Однако же вероятность увеличения программы заимствований пока не обсуждается, подчеркнул он.

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