Перевозки по "единому" билету из Краснодара в Сочи организованы на время ремонта ж/д путей

15.01.20 16:10

© РИА Новости. Екатерина Штукина

15 января. Interfax-Russia.ru - Автономная некоммерческая организация "Единая транспортная дирекция" (ЕТД), организующая перевозки по "единому" билету, совместно с ОАО "РЖД" открыли мультимодальное сообщение между Краснодаром и Сочи, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Это позволит сохранить транспортную доступность курортного направления во время капитального ремонта железнодорожного пути в Лысогорском тоннеле на участке Чинары - Чилипси.

От Краснодара до Туапсе пассажиры будут следовать на автобусах, далее - электропоездами "Ласточка" №801/802 Туапсе - Адлер и №815/816 Туапсе - Роза Хутор. В расписании 6 рейсов в день в прямом и обратном направлении. Перевозки продлятся до 27 апреля.

"Единый" билет можно будет приобрести в любой железнодорожной кассе и в интернете на сайте ОАО "РЖД".

Как сообщалось, пассажирские поезда в сочинском направлении с 14 января 2020 года начали курсировать по измененному графику в связи с проведением капитального ремонта участка ж/д пути в Краснодарском крае.

Капитальный ремонт в Лысогорском тоннеле на участке Чинары - Чилипси в Краснодарском крае планируется провести за три с половиной месяца, до начала периода летних пассажирских перевозок. На это время, до 27 апреля 2020 года приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования на участке Краснодар - Горячий Ключ - Туапсе и пригородных поездов на участке Горячий Ключ - Туапсе. Поезда дальнего следования в сторону Черноморского побережья пойдут по другим участкам Северо-Кавказской железной дороги (филиал РЖД).

Лысогорский тоннель протяженностью более 3 км построен в 1978 году. После более чем 40-летней эксплуатации он требует капитального ремонта. Износ вызван, прежде всего, электрохимической коррозией, которая обусловлена сложными горно-геологическими условиями расположения тоннеля. Для обеспечения безопасного пропуска поездов с установленной скоростью здесь ежедневно дежурит тоннельная и путевая бригады. В настоящее время скорость движения в тоннеле ограничена до 40 км/ч. Однако в случае невыполнения работ, она продолжит снижаться, вплоть до закрытия движения.

В рамках проведения капитального ремонта планируется выполнить монтаж и подключение новых инженерных сетей, освещения и вентиляционного оборудования, а также укладку новой рельсошпальной решетки. При этом демонтаж железобетонных шпал (их в тоннеле более 6 тыс.) невозможен без закрытия участка.