Минтруд оценил инициативы президента по маткапиталу в 2020 году в 100 млрд рублей

15.01.20 16:28

© РИА Новости. Алексей Никольский

15 января. Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин оценивает расходы на инициативы президента по материнскому капиталу в 100 млрд рублей в 2020 году.

"На реализацию предложений президента по материнскому капиталу, по моей оценке, на этот год потребуется дополнительно около 100 млрд рублей", - сказал Топилин, которого цитируют в пресс-службе Минтруда в среду.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что программа материнского капитала в стране будет продлена, как минимум, на пять лет, то есть до конца 2026 года. При этом 1 января 2020 года материнский капитал будет выплачиваться не только за второго и последующего ребенка в семье, но и за первого ребенка. Кроме того, Путин предложил увеличить размер материнского капитала на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка.

После индексации с января 2020 года размер материнского капитала составляет 466 тыс. 617 рублей.