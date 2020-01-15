Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву

15.01.20 17:00

© РИА Новости. Алексей Даничев

15 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал Путин на встрече с членами правительства, напомнив, что председателем СБ РФ является президент.

Путин отметил: "Если потребуется внести изменения в действующий закон, нормативную базу, то готов буду это сделать в ближайшее время и буду просить депутатов поддержать. Надо просто, чтобы юристы дали соответствующие оценки".

Президент подчеркнул, что говорил об этом с Медведевым.

Он напомнил, что Медведев "был и главой государства, президентом Российской Федерации, уже восемь лет он фактически возглавляет правительство, наверное, это самый длительный срок пребывания в должности в новейшей истории России".

"Мы договорились, вы знаете, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок. Хотя президент, конечно, отвечает за все, но президентский блок - это, прежде всего, вопросы безопасности, обороноспособности", - уточнил Путин.

Ранее в среду Путин выступил с президентским Посланием Федеральному собранию РФ.

Затем Путин встретился с премьером РФ Дмитрием Медведевым, а затем - с членами кабинета министров РФ.

На этой встрече президента с членами правительства Медведев сообщил, что правительство РФ подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции.

Медведев напомнил о Послании главы государства Федеральному собранию, где были обозначены "важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год". Кроме того, отметил Медведев, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации". Он отметил, что, когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал Медведев.

Путин рассказал, что на его встрече с Медведевым тет-а-тет, состоявшейся после послания главы государства Федеральному Собранию, они обсудили вопросы, сформулированные в этом послании. "Вопросов очень много, и для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше и того, что сейчас было предложено обществу, нам, конечно, нужно многое сделать, в том числе и организационно выстроить нашу работу", - заметил президент.

Премьер поблагодарил членов правительства за работу и подчеркнул, что дальнейшие решения будут приниматься главой государства.

Президент поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и пообещал увидеться лично с каждым из них в ближайшее время. "Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все, разумеется, получилось, но все никогда не получается в полном объеме", - сказал Путин.

"Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", - добавил президент РФ.