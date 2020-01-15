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15.01.20 16:58
Рубль резко снизился после появления новости об отставке правительства РФ
Курс доллара в 16:30 МСК составил 61,725 руб./$1, что на 30 копеек ниже уровня до момента объявления об отставке. При этом евро торговался на отметке 68,725 руб./$1 - минус 32,5 копейки.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное снижение рубля к доллару и евро стало реакций на объявление об отставке правительства РФ. Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции. Президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства.
При этом ранее рубль не отреагировал на ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, состоявшееся также в среду.
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