В Госдуме заявляют, что отставка правительства РФ не повлияет на реализацию послания президента

15.01.20 17:13

© РИА Новости. Владимир Федоренко

15 января. Interfax-Russia.ru - Работа над реализацией послания президента продолжится вне зависимости от отставки правительства РФ, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"На динамику реализации послания, я практически на 100 процентов уверен, что сегодняшние важные перемены не повлияют. Потому что послание президента - это прямое обращение ко всем ветвям власти, мы все будем работать над тем, чтобы максимально быстро его реализовать", - сказал Толстой в среду журналистам.

Он отметил, что в Думе готовят законопроекты по реализации послания президента. "Эта работа под руководством (первого вице-спикера Госдумы) Александра Жукова ведётся, есть определённые сроки, в которые эти законопроекты будут представлены", - сказал Толстой.