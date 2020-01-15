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15.01.20 17:19
S7 не планирует участвовать в создании авиакомпании для перевозок в ДФО
"S7 Airlines активно развивает собственную маршрутную сеть на Дальнем Востоке. Принимать участие в создании нового оператора не планируем", - сказал "Интерфаксу" представитель перевозчика.
Ранее в среду сообщалось, что Путин поручил правительству проработать создание авиакомпании с парком из российских самолетов для перевозок в ДФО и "труднодоступных районах". Срок поручения - 31 января 2020 г.
Создание новой авиакомпании для региональных перевозок в РФ обсуждалось и ранее. В частности, в конце 2018 г. стало известно о таком проекте под патронажем Сбербанка (MOEX: SBER) и ВТБ (MOEX: VTBR). Впоследствии проект был приостановлен, при этом глава ВТБ Андрей Костин говорил, что интерес к созданию перевозчика какое-то время проявлял совладелец S7 Владислав Филев.
"Интерфакс" направил запрос в ВТБ, в пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев.
S7 - вторая крупнейшая по пассажиропотоку авиационная группа в РФ. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.
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