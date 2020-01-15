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15.01.20 17:33
В Петербурге побит температурный рекорд 1975 года, воздух прогрелся до +6,5
"Температурный рекорд уже перекрыли: сейчас уже плюс 6,5 градуса, и температура продолжает подниматься. Может, будет градусов 7. В 1975 году было 5,5 градуса", - уточнил Колесов.
По его словам, в четверг в Петербурге может быть установлен еще один температурный рекорд.
"Ночь (ожидается - ИФ) очень теплая, поэтому вполне возможно. Прежний максимум (в четверг - ИФ) был в 1975 году - плюс 5,4 градуса", - добавил синоптик.
Как сообщалось, первая декада января стала одной из самых теплых в Санкт-Петербурге за историю метеонаблюдений: средняя температура составила плюс 1,7-1,8 градуса. Период стал вторым по теплу после 2007 года, когда средняя температура составила плюс 2,5 градуса.
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