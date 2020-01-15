В Петербурге побит температурный рекорд 1975 года, воздух прогрелся до +6,5

15.01.20 17:33

© РИА Новости. Алексей Даничев

15 января. Interfax-Russia.ru - В Санкт-Петербурге в среду воздух прогрелся до 6,5 градусов тепла, обновив рекорд 1975 года, сообщил "Интерфаксу" главный синоптик северной столицы Александр Колесов.

"Температурный рекорд уже перекрыли: сейчас уже плюс 6,5 градуса, и температура продолжает подниматься. Может, будет градусов 7. В 1975 году было 5,5 градуса", - уточнил Колесов.

По его словам, в четверг в Петербурге может быть установлен еще один температурный рекорд.

"Ночь (ожидается - ИФ) очень теплая, поэтому вполне возможно. Прежний максимум (в четверг - ИФ) был в 1975 году - плюс 5,4 градуса", - добавил синоптик.

Как сообщалось, первая декада января стала одной из самых теплых в Санкт-Петербурге за историю метеонаблюдений: средняя температура составила плюс 1,7-1,8 градуса. Период стал вторым по теплу после 2007 года, когда средняя температура составила плюс 2,5 градуса.