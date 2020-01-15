Очередное японское рыболовное судно задержано возле Южных Курил за неучтенную рыбопродукцию

15.01.20 17:46

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 января. Interfax-Russia.ru - Российские пограничники в среду в 200-мильной исключительной экономической зоне РФ вблизи Южных Курил задержали японское промысловое судно "Сёё Мару-68" за обнаруженные неучтенные водные биоресурсы, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.

"15 января в ходе проведения контрольно-проверочных мероприятий в отношении иностранных судов, осуществлявших промысел в исключительной экономической зоне РФ, на борту японского промыслового судна "Сёё Мару-68" обнаружена неучтенная продукция водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении.

Японское судно доставлено в порт Южно-Курильска (о. Кунашир, Южные Курилы Сахалинской области) "для проведения необходимых процессуальных действий".

Как сообщалось, 17 декабря 2019 года российские пограничники задержали пять японских судов, осуществлявших промысел в районе Курильской гряды, в соответствии с "Меморандумом о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море Российской Федерации".

Их задержали тогда за обнаруженные на борту судов 6 тонн неучтенного осьминога и сопроводили в порт Южно-Курильска. Капитаны судов были оштрафованы более чем на 6,4 млн рублей. После оплаты штрафов японские суда покинули порт.