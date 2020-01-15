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Президент предложил кандидатуру Мишустина на должность премьера

© РИА Новости. Михаил Климентьев
15 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним, сообщили в пресс-службе Кремля.

Мишустин дольше всех - с большим отрывом - в современной истории занимал пост руководителя налоговой службы (возглавив ее еще в правительстве Путина), делая ставку на технологическое развитие ФНС и ее сервисную функцию. Лидером по продолжительности срока уходит с поста председателя правительства и Медведев.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сказали в пресс-службе.

В четверг утром пройдут консультационные встречи фракций с Мишустиным, и в этот же день нижняя палата парламента проголосует за кандидатуру нового премьера.

Ранее в среду на встрече Путина с членами правительства премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции. Медведев напомнил о послании главы государства Федеральному собранию, где в среду были обозначены "важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год". Кроме того, отметил Медведев, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ". Он отметил, что когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

Президент поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и попросил исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе.

Также Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности (возглавляет Совбез сам президент) и предложить ее Медведеву.

Мишустин входил в достаточно узкий круг участников совещания, которое Путин провел 13 января, готовясь к посланию. При этом слухов о его возможном повышении до объявления об отставке правительства Медведева в публичном пространстве не было.

Путин регулярно проводил двусторонние рабочие встречи с главой ФНС. Последняя такая встреча, о которой сообщала пресс-служба главы государства, состоялась в ноябре и была приурочена ко Дню работника налоговых органов. Тогда Мишустин сообщил, что ФНС постарается закончить 2019 год с небольшим превышением плана по перечислениям в бюджет, рассказал о промежуточных итогах администрирования так называемого "налога на Google", а также о ходе эксперимента по переходу на налог на профессиональный доход.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в своем комментарии после отставки кабинета Медведева отмечала, что инвесторы позитивно отреагируют, если новым премьером станет знакомый рынку человек, принадлежащий к экономическому блоку правительства, тогда как неизвестная фигура вызовет неопределенность. Назначение Мишустина в этом смысле нейтрально: он из "нужного" блока, но рынок знает его не так хорошо, сказала Орлова "Интерфаксу". "Нейтрально (воспримет рынок это назначение - ИФ), но останется вопрос - как мы пройдем 2024 год (срок окончания президентских полномочий Путина - ИФ)", - считает Орлова.

IT, НАЛОГИ И ХОККЕЙ

Михаил Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 г. В 1989 г. окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности "системы автоматизированного проектирования". Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса.

С 1989 г. по 1992 г. - аспирант Московского станкоинструментального института. В 1992-1995 гг. - директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995-1996 гг. - заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба. В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 г. по март 2004 г. являлся заместителем министра РФ по налогам и сборам. С марта 2004 г. по декабрь 2006 г. возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 г. по март 2008 г. руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года Мишустин возглавил группу UFG ("ОФГ Инвест") - одну из крупнейших на тот момент управляющих компаний на российском рынке, работавшую в партнерстве с Deutsche Bank. Он занял должность президента UFG Capital Partners и управляющего партнера UFG Asset Management.

В апреле 2010 года вице-премьер - министр финансов Алексей Кудрин внес в правительство представление о назначении Мишустина руководителем Федеральной налоговой службы в связи с переходом Михаила Мокрецова на другую работу. 6 апреля 2010 г. Мишустин был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Мишустин играет в хоккей, согласно сайту Федерации хоккея России, он входит в состав ее правления. Также является членом наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА.

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