Путин подписал указ об отставке правительства РФ

15.01.20 19:33

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

15 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства, при этом он назначил Дмитрия Медведева временно исполняющим обязанностей премьер-министра.

"Объявить об отставке правительства РФ. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства РФ на Медведева Д.А.", - говорится в указе президента, опубликованном в среду вечером на сайте Кремля.

Правительству поручено исполнять свои обязанности до сформирования нового кабинета министров.

Ранее в среду на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции. Медведев напомнил о послании главы государства Федеральному собранию, где в среду были обозначены "важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год". Кроме того, отметил Медведев, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ". Он отметил, что, когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

Президент поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и попросил исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе.