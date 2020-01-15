Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

15.01.20 23:07

© РИА Новости. Михаил Климентьев

15 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации", сообщается на сайте Кремля.

"Образовать рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ", - говорится в тексте распоряжения президента, размещенном на сайте Кремля.

Сопредседателями рабочей группы утверждены председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ" Талия Хабриева.

В состав рабочей группы, состоящей более чем из 70 человек, вошли видные общественные деятели, законодатели, ученые, музыканты, артисты, спортсмены.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию предложил ряд поправок в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства. "Полагаю возможным (...) вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие", - сказал Путин.