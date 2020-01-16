Новая вспышка АЧС зафиксирована в Приморье на границе с Китаем

16.01.20 06:16

© РИА Новости. Александр Кондратюк

16 января. Interfax-Russia.ru - Первый с начала 2020 года очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Пограничном районе Приморского края, граничащем с Китаем.

Как говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора подтвердила наличие ДНК вируса АЧС на территории района.

"В исследованных образцах патологического материала от двух диких кабанов, найденных в 4,5 км от села Барано-Оренбургское, выявлены ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор отмечает, что Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.