Электросетевой комплекс Сахалинской области обветшал и нуждается в модернизации

16.01.20 06:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 января. Interfax-Russia.ru - Электросетевой комплекс Сахалинской области, в том числе в Южно-Сахалинске, имеет большой износ и нуждается в модернизации, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

Она напоминает, что во вторник из-за аварии на подземном энергокабеле в Южно-Сахалинске остались без электричества около 2 тыс. человек. В тот же день потребителей переключили на резервные схемы энегоснабжения. Но в среду очередная авария на кабеле оставила без электричества почти 7 тыс. жителей областного центра.

Аварию устранили в течение пяти часов в условиях низкой температуры (в среду в Южно-Сахалинске температура наружного воздуха опустилась до минус 25 градусов по Цельсию). Обесточенными оказались не только жилые дома, но и социальные объекты - дошкольные образовательные учреждения, школы, поликлиника. В среду вечером повреждения кабельной линии энергетики устранили и восстановили электроснабжение.

"Причиной аварии стал физический износ кабелей, срок службы которых превышает нормативный и составляет 35-50 лет. В областном центре, как и во многих населенных пунктах, - ветхие сети. Для повышения надежности инженерных сетей электроснабжения островного региона необходима их постоянная модернизация", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго" агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что в Южно-Сахалинске "плачевное состояние сетей". Энергетики говорят о необходимости реализации программы масштабной реконструкции электросетевых объектов региона, которую правительство региона согласовало весной 2019 года с Минэнерго РФ.

Эта программа включает 55 основных мероприятий общей стоимостью 41 млрд рублей. В настоящее время областные власти пытаются ее согласовать с правительством РФ в части выделения федерального финансирования на предстоящие 10 лет.