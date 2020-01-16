Около 12 тыс. семей в Хабаровском крае смогут получить пособие на детей до 7 лет

16.01.20 09:07

© РИА Новости.Руслан Кривобок

16 января. Interfax-Russia.ru - Не менее 1 млрд рублей понадобится Хабаровскому краю для выплат пособий малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства региона в четверг.

"При введении детского пособия в размере 50 % от прожиточного минимума, то есть 7,5 тыс. рублей в месяц финансовую поддержку получат около 12 тыс. малоимущих семей в крае, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, дополнительные расходы на эти цели в 2020 году составят 1 млрд рублей.

В настоящее время размер пособия составляет 1,1 тыс. рублей.