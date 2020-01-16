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16.01.20 09:07
Около 12 тыс. семей в Хабаровском крае смогут получить пособие на детей до 7 лет
"При введении детского пособия в размере 50 % от прожиточного минимума, то есть 7,5 тыс. рублей в месяц финансовую поддержку получат около 12 тыс. малоимущих семей в крае, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, дополнительные расходы на эти цели в 2020 году составят 1 млрд рублей.
В настоящее время размер пособия составляет 1,1 тыс. рублей.
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