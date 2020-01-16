Мужчина устроил стрельбу в суде Новокузнецка

16.01.20 06:35

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

16 января. Interfax-Russia.ru - Житель Новокузнецка начал стрельбу в здании мирового суда, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" источник в экстренных службах в четверг.

"По предварительным данным, мужчина зашел в помещение мирового суда и начал стрелять из ружья. Информация по пострадавшим уточняется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СКР по Кузбассу агентству сообщили, что на место происшествия выехали следователи, подробности произошедшего не уточняются.