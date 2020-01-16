Два человека ранены после стрельбы в суде Новокузнецка

16.01.20 06:41

© РИА Новости. Андрей Стенин

16 января. Interfax-Russia.ru - Судебный пристав и посетительница суда были ранены мужчиной, устроившим стрельбу в помещении мирового суда города Новокузнецка, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" источник в правоохранительных органах в четверг.

"Ранены два человека: пристав и одна из посетительниц. Сам стрелок был задержан", - сказал собеседник агентства, не уточнив состояния раненых.

Он пояснил, что мужчина начал стрельбу в помещении суда на улице Энтузиастов в Центральном районе города.

Как сообщалось, на место происшествия выехали сотрудники СКР по Кузбассу.