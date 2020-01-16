Жительница Сахалина получила 12,5 лет колонии общего режима за убийство годовалого ребенка

16.01.20 07:05

© РИА Новости. Андрей Старостин

16 января. Interfax-Russia.ru - Жительница города Невельск признана виновной в убийстве чужого годовалого ребенка и приговорена к 12,5 годам лишения свободы, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области в четверг.

"Сахалинский областной суд признал 37-летнюю жительницу Невельска виновной в убийстве ребенка (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил ее к 12,5 годам колонии общего режима. Ее сожитель, скрывший труп ребенка, признан виновным по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступления) и приговорен к штрафу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в октябре 2018 года жительница Невельска присматривала за чужим годовалым ребенком (девочкой), находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла малышке 4 удара в спину кухонным ножом. От полученных травм девочка скончалась на месте преступления, после чего обвиняемая сбросила ребенка с балкона.

Утром следующего дня сожитель обвиняемой, желая скрыть следы преступления, положил труп ребенка в полиэтиленовые пакеты и выбросил в мусорный бак, "тем самым совершив укрывательство особо тяжкого преступления".

Погибшую малышку на свалке обнаружили местные жители, сообщив о находке в полицию.